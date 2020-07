Sp.a-groen hoopt dat Kapellen provinciale maatregelen strikt naleeft: “We moeten solidair zijn” emz

13u01 4 Kapellen De fractie sp.a-groen in Kapellen pleit ervoor om de strenge provinciale maatregelen strikt na te leven, ook al komt de gemeente met twee besmettingen in één week niet in de buurt van de alarmfase. “Het zou kortzichtig zijn om te veronderstellen dat we gespaard blijven van de tweede golf die onze buurgemeente(n) momenteel teistert”, klinkt het.

De coronadrempel ligt op 20 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in één week. Hoewel heel wat gemeentes in de rand van Antwerpen als Stabroek, Kalmthout en Schoten in de alarmfase zitten, is dat niet het geval in Kapellen. Ook woensdag blijft het aantal nieuwe infecties op 2, wat neerkomt op 7 per 100.000 inwoners. En toch ligt de gemeente opgenomen in de rode risicozone, waar de maatregelen nog strenger zijn dan de algemene nieuwe coronaregels opgelegd door de provincie Antwerpen. “De maatregelen gaan erg ver voor ons. We gaan met gezond verstand handhaven”, zei burgemeester Van Mechelen dinsdag.

Weinig effect

Met die reactie is sp.a-groen niet echt opgezet. “We moeten solidair zijn met de genomen maatregelen, die ook gelden voor de Kempense gemeenten bijvoorbeeld, die zich nog veel verder van de grootstad bevinden dan Kapellen. Laat ons, hoe zwaar het ook is, de maatregelen maar strikt naleven. Als alle gemeenten uitzonderingen toestaan, dan is het einde zoek en hebben deze maatregelen weinig effect. Het is voor niemand evident en al zeker niet voor de getroffen families en de zorgsector die al een tijdje op haar tandvlees zit.”