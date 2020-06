Sonarboot en duikteams ingezet voor drenkeling die er nooit was: misplaatste grap aan Fort Ertbrand emz

27 juni 2020

16u46 0 Kapellen De brandweer van zone Antwerpen en zone Rand zijn vrijdagavond 26 juni ter plaatse gekomen voor een vermeende drenkeling aan Fort Ertbrand in Kapellen. Duikteams en een sonarboot onderzochten het anti-tankkanaal rond het fort. Maar het bleek om een misplaatste grap te gaan van zwemmende jongeren, die valselijk om hulp riepen. “De vermeende drenkeling zal de gemaakte kosten van de hulpdiensten moeten recupereren”, klinkt het bij post Kapellen van Brandweer Zone Rand.

Enkele wandelaars zagen vrijdagavond ter hoogte van de brug van Fort Ertbrand jongeren in het water springen. Toen ze verder gewandeld waren, hoorden ze plotseling meerdere hulpkreten. Ze snelden daarop naar de brug, maar daar was niemand meer te zien. Omdat er een vermoeden was van een drenkeling, contacteerden de wandelaars de noodcentrale 112.

Loos alarm

Daarop kwamen de brandweer inclusief duikteams van zone Antwerpen en zone Rand ter plaatse geassisteerd door een ziekenwagen, een mug en de politie. Ter hoogte van het fort werd het anti-tankgracht grondig doorzocht. Er werd echter geen drenkeling gevonden. Aan de hand van getuigenverklaringen zal de politie pogen de identiteit van de vermeende drenkeling te achterhalen. Die zal mogen opdraaien voor de kosten.

Sinds de openstelling van het domein is dit al het derde incident. Eerder moesten de hulpdiensten al twee keer uitrukken wanneer magneetvissers een mortier boven haalden, hoewel die praktijk verboden is.