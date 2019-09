Sodexo maakt tijdelijk dienstencentrum gezelliger Alfons Schryvers

30 september 2019

Sinds begin dit jaar kunnen Kapelse senioren terecht in het tijdelijk dienstencentrum opgetrokken naast het gemeentehuis. Het gebouw, bestaande uit containers, zal 23 maanden dienst doen tot het nieuwe dienstencentrum, aan de Hoevensebaan, is afgewerkt. Het interieur werd zopas een flink stuk gezelliger gemaakt.

Als tijdelijk alternatief voor het dienstencentrum koos de gemeente voor een onderkomen in een containerdorp. De aaneensluitende containers hebben samen een oppervlakte van 450 vierkante meter. Het containerdorp bestaat uit een refter waar warme maaltijden voor senioren worden aangeboden, verschillende kantoren en een vergaderruimte. Voortaan kunnen senioren in het tijdelijke dienstencentrum eten met zicht op het groen. “Sodexo heeft hiervoor geïnvesteerd in een aankleding van het restaurant en informatieborden die senioren moeten wegwijs maken in het restaurant. Als aankleding, voor de grootste wand, kozen we voor een foto van het Kapelse gemeentepark waarop uiteraard het bekende bruggetje staat afgebeeld. Voor de officiële ingebruikname bieden we de senioren een receptie met feestmaaltijd aan” zegt schepen voor Sociale Zaken Luc Devriese (N-VA). Dagelijks worden er gemiddeld 85 warme maaltijden geserveerd in het tijdelijk dienstencentrum. Als en mosselen, frietjes of barbecue op het menu staan, stijgt het aantal eters tot boven de honderd.