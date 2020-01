Slisse en Cesar trekken feestvoorstellingen op gang Alfons Schryvers

19 januari 2020

19u52 0

Met de opvoering van de toneelklassieker Slisse en Cesar konden toeschouwers in de nieuwe Kapelse zaal Lux, op het Marktplein, kennis maken met al de technische mogelijkheden van deze moderne zaal. De opvoering was ook meteen de start van een reeks voorstellingen die telkens in het teken staan van de nieuwe zaal. Cultuurschepen An Stokmans (Open Vld) was tevreden met de uitverkochte zaal voor Slisse en Cesar. ‘We doen ons best om de meest uiteenlopende voorstellingen te brengen waarbij alle lagen van de Kapelse bevolking aan hun trekken komen. Bovendien hebben we met de Lux veel meer mogelijkheden dan vroeger. Ik ben dan ook heel tevreden dat alle voorstellingen op heel wat belangstelling kunnen rekenen”. Toneelliefhebbers krijgen donderdag 23 januari opnieuw de kans om de Lux te ontdekken. Dan is er, om 20.30 uur, een voorstelling van Comp. Marius. Zij brengen “De Schpountz” een onnozele farce en een ode aan de toneelspeler, waarin het onbegrip tussen een jonge artiest, met een dikke nek, en een hardwerkende kleine middenstander. Zaterdag 8 februari, om 20.30 uur, staat Lucas Van den Eynde er op de planken samen met Tine Embrechts en Nele Bauwens. Kaarten voor deze, en andere, voorstellingen kunnen gereserveerd worden via het Cultuurcentrum Kapellen, Dorpsstraat 45 of www.cckapellen.be.