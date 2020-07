Slechts twee besmettingen op week tijd, maar Kapellen ligt wel in rode risicozone: “Sociale lockdown gaat erg ver voor ons, we zullen met gezond verstand handhaven” PhT

28 juli 2020

15u29 24 Kapellen Kapels burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) begrijpt dat de grootst mogelijke voorzichtigheid is geboden, nu het coronavirus opflakkert. “Maar dat de provincie zomaar alle randgemeenten van Antwerpen in de rode risicozone plaatst, is voor ons niet evident. We tellen twee besmettingen in de voorbije zeven dagen.”

Kapellen grenst dan wel aan de stad Antwerpen, de cijfers zijn er oneindig veel gunstiger dan bij de grote buur. Op geen enkel moment kwam de grensgemeente in de buurt van de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners in één week tijd. “De maatregelen gaan erg ver voor ons”, zegt Dirk Van Mechelen. “Zeker voor onze jeugd die het de voorbije maanden al moeilijk heeft gehad, is vier weken sociale lockdown ingrijpend.”

We gaan met gezond verstand handhaven. In onze straten zijn er geen momenten van grote drukte. Het is wel zo dat we extra patrouilles voorzien om het sluitingsuur in de horeca in goede banen te leiden. Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld)

Van Mechelen wil dat Kapellen zijn imago van gastvrije gemeente behoudt. “We gaan met gezond verstand handhaven. In onze straten zijn er geen momenten van grote drukte. Het is wel zo dat we extra patrouilles voorzien om het sluitingsuur in de horeca in goede banen te leiden. Ik vrees immers een pieksituatie rond 23 uur. Daarom hadden we op de website van de gemeente al gemeld dat de nieuwe maatregelen vanaf vandaag (dinsdag, red.) van kracht zijn, zodat je lockdownfeestjes vermijdt.”