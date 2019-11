Seniorenweek neemt zwierige start Alfons Schryvers

19 november 2019

17u12 0 Kapellen In Kapellen is de seniorenweek feestelijk op gang getrokken. Senioren konden er in de nieuwe zaal Lux hun beentjes strekken op een t-dansant. Ongeveer 200 senioren waren op de afspraak.

Voor veel senioren was het meteen een kennismaking met de nieuwe zaal Lux, op het Marktplein, die begin deze maand in gebruik werd genomen. Normaal heeft de Kapelse seniorenweek plaats in september maar omdar er, door de verschillende werken, geen zaal beschikbaar was werd beslist om het evenement te verschuiven naar november. De seniorenweek gaat verder op donderdag 21 november, om 14 uur, met een filmvoorstelling in zaal Lux. Dan wordt de romantische komedie ‘Finding Your Feet’, met senioren in de hoofdrol, vertoond. Kaarten hiervoor kosten 5 euro en kunnen besteld worden via de Kapelse seniorenraad en de gemeentelijke website. Dinsdag 10 december is er een groots feest eveneens in zaal Lux. Vanaf 14 uur staan er verschillende optredens op het programma met onder meer de plaatselijke zangers Ingri.