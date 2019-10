School organiseert zelf opvang, want kinderopvang Putse Knipoog raakt stilaan vol Alfons Schryvers

04 oktober 2019

11u50 6

De Buitenschoolse opvang in de Putse Knipoog, in Putte-Kapellen, is de laatste jaren enorm gegroeid. Het aantal kinderen dat er dagelijks wordt opgevangen, is zodanig gestegen dat het Kapelse gemeentebestuur heeft beslist om, in samenspraak met de school, kinderen van de lagere school het eerste uur op te vangen in de school zelf. Hiermee hoopt de gemeente de kwaliteit van de kinderopvang te kunnen blijven verzekeren. Het college van burgemeester en schepenen heeft hiervoor een gebruiksovereenkomst goedgekeurd voor de inrichting van een gemeentelijke binnenschoolse kinderopvang in de lokalen van de basisschool de Putse Knipoog in de Partizanenstraat.