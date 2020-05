Schilders van straatnaamborden: “Vermijd een blauwe snoet, hou je honden aan de lijn” emz

14 mei 2020

13u08 0 Kapellen De schilders van het gemeentemagazijn geven een aantal straatnaamborden tussen donderdag 14 mei en maandag 18 mei een aantal straatnaamborden een nieuw likje verf. Ze roepen op om honden aan de lijn te houden om te vermijden dat de viervoeters met een blauwe snoet naar huis gaan en de schilders opnieuw kunnen beginnen.

In de omgeving van de Oude Galgenstraat, de Bareellaan, De Pretlaan en de Marcottedreef laat de gemeente de straatnaamborden opnieuw schilderen. In het verleden waren er daarbij meermaals incidenten met loslopende honden. De schilders vragen die aan de lijn te houden. Het is overigens sowieso niet toegelaten om een hond te laten loslopen op de openbare weg.