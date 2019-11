Schepencollege wil aanpassingen planning De Lijn Alfons Schryvers

26 november 2019

11u53 0

Met de bedoeling om lege bussen te vermijden, en de financiële middelen op een efficiëntere manier in te zetten, wil vervoersmaatschappij De Lijn enkele ingrijpende wijzigingen doorvoeren inzake dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van dit plan is dat reizigers gemakkelijker kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. Kapellen vormt een belangrijk vervoersknooppunt met trein, busroutes, en fietsmogelijkheden. Daarom heeft het Kapelse schepencollege een aantal voorstellen tot wijziging van De Lijn besproken en opmerkingen geformuleerd. Kapellen wil Lijn op 1776 het behoud van de sneldienst vanuit Putte. De halte Moretuslei is de overstaphalte Nederland-België. Voor lijn 1770/1780 vraagt het college aandacht voor de bediening van Berendrecht/Zandvliet met een bus die elk half uur rijdt. Lijn 1780 wil het college volledig hebouden via Hoevenen, en niet langs Putte, zodat Hoevenen een rechtstreekse verbinding heeft met Klina Brasschaat. Voor lijn 1650 vraagt het college terug een verbinding tot in Putte-Kapellen. Dat is nuttig voor de scholen in Merksem en het Palfijn ziekenhuis. Tot slot wil het college een nieuwe busroute tussen Stabroek/Putte/Kalmthout via de Klinkaardstraat. Momenteel rijden hier alleen schoolbussen. Er werd ook aandacht gevraagd aan de overstapbaarheid tussen bus en trein te Kapellen-centrum en de mogelijkheden om busvervoer te creëren naar de KMO-zone Bosduin. Het is nu aan De Lijn om te reageren op de opmerkingen van het Kapelse schepencollege.