Schepen An Stokmans ziet Lux als regionale culturele hotspot "We hebben alle troeven in handen om deze kaart te trekken"

13 november 2019

De nieuwe zaal Lux, op het Kapelse Marktplein, heeft een vliegende start genomen. Meer dan duizend mensen kwamen er een kijkje nemen. Dit succes is de aanzet voor cultuurschepen An Stokmans (Open Vld) om ook buiten de gemeentegrenzen te kijken. “Deze zaal is uniek voor de hele regio. Daar zullen we voor onze programmatie in de toekomst ook rekening mee houden”. De zaal heeft de gemeente ongeveer 4,5 miljoen euro gekost.

De Lux in Kapellen is niet zomaar een gewone evenementenzaal maar een architecturaal, en technisch, hoogstandje. “Met voorstellingen voor 404 zittende, en 700 staande, toeschouwers hebben we heel wat mogelijkheden. Bovendien staat er in de ruime omgeving geen dergelijke evenementenzaal met een regiekamer, een technisch plafond, loopbruggen aan het plafond en een speelvlak van 12 bij 14 meter” zegt cultuurschepen An Stokmans. “Deze infrastructuur willen we aangrijpen om onze toekomstige programmatie aan te passen zodat we ook grotere producties kunnen ontvangen die de Kapelse gemeentegrenzen overstijgen. Momenteel zijn al 18 voorstellingen uit ons aanbod volledig uitverkocht en ik verwacht, nu dat veel mensen kennis hebben kunnen maken met de zaal, de ticketverkoop nog sterk zal toenemen. Voor bepaalde voorstellingen staan er nu al mensen op de wachtlijst”. Ook inwoners zullen de nieuwe zaal kunnen huren voor allerlei festiviteiten of activiteiten. “Het huurreglement is goedgekeurd door het college en gemeenteraad. De foyer van 240 vierkante meter, genaamd café Lux, kan je uitsluitend huren in combinatie met zaal Lux of de kleinere zaal Biz. Bij warm weer is het ook mogelijk om buiten een terras op te stellen. Voor de huurprijzen krijgen Kapelse verenigingen een korting van 50%. Andere organisatoren betalen voor de grote zaal 600 euro en voor de kleine 150 euro. Het gebruik van de keuken, voor koude en warme maaltijden kost 112,50 euro. Voor bedrijven zijn er afzonderlijke tarieven en verschillende combinaties mogelijk”.

Parkeerproblemen aanpakken

Met een grote zaal, goed voor zevenhonderd toeschouwers, kan er tijdens evenementen parkeerdruk in de buurt ontstaan. Dat werd al duidelijk tijdens de uitverkochte voorstelling van Bart Peeters. We werken aan een oplossing zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). “Van zodra de nieuwe parking ’t Bruggeske klaar is, vermoedelijk in de zomer van 2021, komen 170 parkeerplaatsen bij. Vanaf dan willen we werken zoals het Antwerpse sportpaleis waar bij een reservatie ook een ticket van het openbaar vervoer is gekoppeld. Wie vanaf dan een ticket koopt voor een voorstelling in de Lux krijgt er, bij de reservatie, een parkeerplaats bij. De bestaande parking Watertoren is goed voor 200 plaatsen en op het Marktplein zelf blijven, er na de werken, nog 120 parkeerplaatsen over. In totaal zullen er in de onmiddellijke omgeving van de Lux ongeveer 500 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dat moet ruimschoots volstaan om de parkeerdruk in de omliggende straten van het Marktplein sterk te doen afnemen”.