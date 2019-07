Sappentrapper promoot gezonde voeding Alfons Schryvers

01 juli 2019

10u12 0 Kapellen Aan de hand van een sappentrapper maakt de Kapelse Gezondheidsraad bewoners duidelijk dat een combinatie van gezonde voeding en beweging de beste manier is om gezond te blijven.

“Bedoeling is om met de sappentrapper zo veel mogelijk op stap te gaan en verenigingen en dienstencentra te bezoeken. Klanten kunnen eerst een fruitsoort kiezen, die dan verdwijnt in een pers, gemonteerd op een soort bakfiets. De pers drijf je aan door te trappen”, zegt schepen voor Volksgezondheid Ria Van Oncen (Open Vld). “Als fruitsoorten zijn onder meer aardbeien, meloen, kiwi en appel beschikbaar. Het is vooral een symbolische actie. Op deze manier tonen wij aan dat gebruikers van de sappentrapper meer energie verbruiken dan ze nadien opdoen als ze het fruitsap drinken.”

De Kapelse Gezondheidsraad bestaat uit een vijftiental personen van wie de meeste een medische achtergrond hebben. De raad werkt ook rond andere gezondheidsproblemen zoals darmkanker, rookpreventie, anorexia en het gebruik van goed schoeisel.