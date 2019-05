Samen smullen voor het goede doel Alfons Schryvers

25 mei 2019

Op het terrein van FC Capellen staken meer dan 250 mensen de voeten onder tafel om te genieten van een barbecue ten voordele van de Kapelse vzw Caluna. Die is opgericht door 3 vrienden in 2008 naar aanleiding van de toenemende armoede en achteruitgang van het milieu. Via de ontwikkeling en ondersteuning van sociale, ecologische of culturele projecten werken ze naar duurzame oplossingen zowel in binnen- als buitenland. De voornaamste pijlers zijn; water, voedsel, onderwijs en medische zorg. Het zijn allemaal projecten die individuele levens een toekomst bieden. Dit gebeurt op verschillende domeinen en met een verschillende aanpak. De projecten zijn ondermeer; een school voor dove kinderen in Senegal, Caluna’s Kitchen in Ghana, steun in Cambodja en onderwijs in India. De organisatie zet zich ook in voor deze kinderen. Tot op heden heeft de vzw al een 6 tal klassen gebouwd en ingericht voorzien voor een 60 tal kinderen en 6 Senegalese leerkrachten. Info over de werking van de vzw via http://www.caluna-world.com/.