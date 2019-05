Rotary verwent fijnproevers met Heidelander Alfons Schryvers

21 mei 2019

14u17 0 Kapellen Rotary Antwerpen Heideland pakt uit met een nieuw bier dat de passende naam Den Heidelander kreeg. Het gaat om een blond bier met een alcoholgehalte van 8 procent. Het wordt gebrouwen met twee moutsoorten. Een nagisting op de fles zorgt voor een volle unieke, en stevige, smaak.

Het bier is enkel te verkrijgen in flessen van 75 centiliter en elke fles heeft een uniek etiket, speciaal ontworpen voor Rotary Heideland. Bedoeling van het bier is fijnproevers te verwennen en tegelijkertijd fondsen in te zamelen voor verschillende goede doelen.

De flessen worden verkocht aan 10 euro per stuk. Bijhorende glazen kosten 5 euro per stuk. Er is ook een geschenkverpakking, aan de prijs van 20 euro, beschikbaar met daarin een fles bier, twee glazen en vier viltjes. Het bier is enkel te koop bij de leden van Rotary die, samen met bijkomende info, te vinden zijn op de website van Rotary Antwerpen Heideland: www.antwerpen-heideland.rotary2170.com.

Tijdens een F-Day op zondag 8 september, op het terrein van de zorgboerderij Meander, aan de Holleweg 43 in Kapellen, is het bier te proeven en eveneens verkrijgbaar. F-Day is een familiedag in samenwerking met Meander en de gemeente Kapellen. De dag staat bol van activiteiten voor jong en oud. De opbrengst gaat naar plaatselijke sociale projecten.