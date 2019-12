Rookvrije klassen Mater Salvatoris Alfons Schryvers

School Mater Salvatoris, in Kapellen, en meer bepaald de leerlingen van de eerste graad hebben al verschillende jaren deelgenomen aan de wedstrijd “Rookvrije klassen”, georganiseerd door Logo Antwerpen. Onder de klassen die rookvrij blijven, werd toen eveneens een grotere prijs gegeven door het gemeentebestuur onder de vorm van zwemtickets. Alle leerlingen die rookvrij bleven kregen in het verleden ook al een balpen of notaboekje. Ondertussen werd de actie “Rookvrije klassen” omgevormd naar “Bullshit Free Generation”. Ook dit jaar heeft Mater Salvatoris zich ingeschreven om de actie tot een goed einde te brengen. Het Kapelse schepencollege heeft beslist om de winnende klas van de leerlingen van Mater Salvatorisinstituut met twee spoorfietsen te sponsoren voor een totale waarde van 180 euro.