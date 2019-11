Roger Balbaert en Steve Willaert winnen cultuurprijs Alfons Schryvers

09 november 2019

15u12 0

Dit jaar gaat de jaarlijkse Kapelse cultuurprijs naar het duo Roger Balbaert en Steve Willaert. Deze laatste is een bekend componist en componeert zowel muziek voor film als voor televisie. Hij zorgde onder andere voor de soundtrack van de bekende series Aspe, Stille Waters en Katarakt. Daarnaast verzorgde hij ook de originele filmmuziek voor de film De Hel van Tanger en produceerde onder andere This Time en Back For More voor Natalia. Willaert had ook een jarenlan,ge samenwerking met Will Ture en, internationale artiesten als Françoise Hardy, Johnny Logan, Leo Sayer en Zucchero maakten gebruik van zijn diensten als arrangeur. Roger Balbaert is de levende encyclopedie van Kapellen. Op cultureel vlak is zijn werk in de heemkring cruciaal. Als lid van de culturele kring is hij zich gaan toespitsen op heemkunde, wat leeft en leefde in de regio. Hij bouwde de heemkring uit tot een zelfstandig orgaan waarvan hij sinds 1984 voorzitter is geweest, en dit tot 2012. Balbaert publiceerde verschillende boeken over het verleden van Kapellen en werkt momenteel aan een nieuw boek over de Kapelse geschiedenis. Beide laureaten kregen een kunstwerk van recyclagekunstenaar Rudi De Vocht.