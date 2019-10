Renners Sluitingsprijs rijden voor het eerst door Opstalpolder Alfons Schryvers

03 oktober 2019

Dinsdag 15 oktober is het opnieuw Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen. De nieuwe organisator Ben Simons heeft het parcours aangepast. De renners rijden nu ook door de Opstalpolder en starten al om 11.30 uur in de Ertbrandstraat op de Belgisch-Nederlandse grens. De aankomst is voorzien rond 16 uur.

Lang leek het erop dat het einde verhaal was voor de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen en er geen 86ste editie meer zou gereden worden. Organisator Golazo wilde de wielerwedstrijd immers verder nog organiseren als zowel de gemeente Stabroek, als de gemeente Kapellen, met dubbel zoveel geld over de brug kwam. Dat bedrag, 35.000 euro, wilde beiden gemeente niet op tafel leggen. In laatste instantie besloot wielermecenas Ben Simons, inwoner van Berendrecht, om de wedstrijd toe te voegen tot de “Karakterkoersen” die hij organiseert. Bij deze karakterkoersen behoren ondermeer de Schaal Sels, de Antwerp Port Epic en de Memorial Rik Van Steenbergen. De Sluitingsprijs wordt de laatste in de reeks van karakterkoersen. Na drie jaar zullen Ben Simons, en zijn team, evalueren of de Sluitingsprijs nog levensvatbaar is. Ondertussen wordt uitgekeken naar lokale mensen die mee hun schouders willen zetten om de Sluitingsprijs, ook na een periode van drie jaar, verder te laten bestaan. De wedstrijd wordt al verreden sinds 1929 en is traditioneel de allerlaatste wegwedstrijd van het seizoen in België. Al jarenlang zijn er telkens meer dan 30.000 toeschouwers aanwezig op dit volksfeest op de Belgisch-Nederlandse grens. In 2018 kruiste Taco van der Hoorn nog als eerste de finishstreep, verder vervolledigen namen als Eddy Merckx, Herman Van Springel en Adrie van der Poel de lange erelijst.

Aangepast parcours

Het parcours van de wedstrijd werd aangepast maar uiteraard loopt de koers ook in Berendrecht en Stabroek. De officieuze start vindt plaats in de Ertbrandstraat, op de Belgisch-Nederlandse grens. Na een aanloop van 8,45 kilometer wordt de officiële start gegeven aan het districtshuis in Berendrecht. Nadien zijn de renners te bekijken op de Solftplaats, de Antwerpsebaan en het klassieke parcours in Stabroek. Dit jaar rijden de renners voor het eerst door de Opstalpolder (Oud Broek) wat de kans op de vroegere traditionele pelotonprint zeer klein maakt. De wedstrijd telt 10 ronden van 17,59km. Omstreeks 16 uur is geweten wie als eerste over de streep komt in de Ertbrandstraat en de 86ste Nationale Sluitingsprijs op zijn palmares kan zetten. Er zal zeker een fraai deelnemersveld aan de start staan. De Hammer Series in China werden immers afgelast waardoor meerdere renners alsnog naar de Sluitingsprijs zullen afzakken. De Sluitingsprijs is traditioneel ook de laatste wedstrijd waarna sommige renners hun fiets definitief aan de haak hangen. Dit jaar zijn dat onze landgenoten Preben Van Hecke en Kenny Dehaes. Het volledige parcours, en uurregeling van de doortochten, is te vinden op https://www.schaalsels.be/uploads/sp-parcours.pdf.