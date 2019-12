Recycle app later beschikbaar Alfons Schryvers

31 december 2019

Inwoners van Kapellen moeten nog even wachten om de Recycle app te kunnen raadplegen. Beheerder Fluvius laat weten dat de gegevens in de app, of op www.ophaalkalender.be, voor het nieuwe jaar nog niet up to date zijn. Vrijdag 10 januari worden kerstbomen opgehaald. Die kunnen dus best al donderdagavond 9 januari buitengezet worden. Vrijdag 17 januari heeft de ophaling van papier en karton plaats. Inwoners die geen afvalkalender ontvangen hebben kunnen altijd gratis een nieuw exemplaar oppikken aan de onthaalbalie op het gelijkvloers van het Administratief Centrum aan de Antwerpsesteenweg 130.