Radio Park is nu ook een Kapelse radio Alfons Schryvers

21 mei 2019

12u24 4 Kapellen De Brasschaatse vzw Radio Park verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie in de Brasschaatse Hemelhoeve. “We worden dus een echte parkradio” zegt voorzitter Vince ’t Jolle.

“Bovendien ziet onze toekomst er rooskleurig uit. We hebben de frequenties 105,6 FM en 106,3 FM op zak en zijn nu te beluisteren in Antwerpen, Merksem, Ekeren, Deurne, Schoten, Brasschaat, Kapellen, Stabroek en Brecht. Onze antenne staat aan het Antwerpse Sportpaleis.”

“Omdat we voortaan daar ook duidelijk te horen zijn is in Kapellen, neemt onze nieuwsredactie ook dat plaatselijke nieuws mee op. Dat hoor je dagelijks, elk half uur, vanaf 6.30 tot 18.30 uur.”

De radio werkt met twee vaste mensen en een ploeg van 9 vrijwilligers. Om hun bereikbaarheid in Kapellen te promoten zal Radio Park aanwezig zijn op verschillende plaatselijke evenementen.