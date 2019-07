Raad van het Dorp ziet Grensfeesten verder groeien Alfons Schryvers

10u37 0 Kapellen Duizenden bezoekers zakten af naar de Grensfeesten in Putte-Kapellen en het Nederlandse Woensdrecht.

De eerste editie van de Grensfeesten werd opgestart door de Raad van het Dorp. Door de geschiedenis heen heeft het dorp Putte immers een zeer specifieke ligging op de landsgrens met Nederland en België. Overleg tussen beide landen was niet altijd even simpel en daar moest verandering in komen. In 1978, naar aanleiding van het ‘Jaar van het Dorp’, werd de Raad van het Dorp opgericht. Onder leiding van toenmalig schepen Jos Hendrikx werd met een aantal mensen geprobeerd om de plaatselijke handelaars en verenigingen aan te moedigen om naar buiten te komen. Na een tijd kwam er echter wat sleet op de formule en werd er gepraat met de buurgemeenten Stabroek en Nederland. Uit deze gesprekken ontstond de grensoverschrijdende braderie de Putse ‘Grensfeesten’. Tijdens de opening van de Grensfeesten werden de oprichters bedankt.