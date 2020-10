Putte Kermis gaat door, maar zet mes in aantal kramen emz

08 oktober 2020

22u27 0 Kapellen Ondanks de coronacrisis kan Putte Kermis doorgaan, maar dat gebeurt wel met minder kramen. Langs de as Ertbrandstraat-Puttestraat worden er géén kramen opgesteld. De kermis wordt beperkt tot het Vincent Mercierplein in Kapellen en het Douaneplein in Stabroek. Van vrijdag 9 oktober tot 18 oktober kunnen kermisliefhebbers daar terecht.

Er zal onder meer een paardenmolen, een eendjesviskraam, een schietkraam, een ballenkraam, een lunapark en een smoutebollenkraam te vinden zijn op Putte Kermis. De kermis loopt van vrijdagavond 9 oktober tot en met zondag 18 oktober. De foorkramers mogen elke dag van de kermisweek openen: op weekdagen van 14 tot 23 uur en in het weekend van 14 uur tot 24 uur.

Alternatief voor Kermisloop

De organisatoren van de afgelaste Kermisloop hebben een coronaveilig alternatief uitgedacht: de ‘Kermisloop Bubble Run’. In de Putse kermisweek wordt iedereen aangespoord het rondje van de Kermisloop één tot vier keer te lopen. Wie daaraan meedoet, wordt gevraagd een foto op Facebook of Instagram te delen met de hashtag #kermisloopputtegrens. De organisatie van de Kermisloop doneert per post van een foto één euro aan het goede doel. Let wel op: het parcours wordt niet afgesloten of verkeersvrij gemaakt.