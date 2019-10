Putse kermis start zaterdag Alfons Schryvers

08 oktober 2019

13u54 0 Kapellen Putte-Kapellen is van zaterdag 12 tot en met zondag 20 oktober opnieuw ondergedompeld in de kermissfeer.

De kermis opent op zaterdag 12 oktober. De jaarmarkt vindt plaats op zondag 13 oktober op de verkeersvrije as Ertbrandstraat-Puttestraat-Antwerpsestreet. De 13de kermisloop volgt op maandag 14 oktober het bekende stratenparcours. De jongeren starten om 18.30 uur en daarna volgen, vanaf 19.15 uur de volwassenen. De 86ste Nationale Sluitingsprijs wordt op dinsdag 15 oktober gereden. De renners worden eerst voorgesteld op het Douaneplein en starten om 11.30 uur. Ze rijden 11 ronden, of 184 km, met aankomst omstreeks 16 uur in de Ertbrandstraat. De koekloting vindt plaats op zondag 20 oktober ook op de as Ertbrandstraat-Puttestraat-Antwerpsestraat. Tijdens de evenementen zijn het centrum van Putte-Kapellen en omliggende straten volledig autovrij. Ook de bussen van het openbaar vervoer volgen een omleiding en hebben vervanghaltes.