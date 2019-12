Projectnaam veranderd in Hoboma Alfons Schryvers

27 december 2019

In de Kapelse wijk Hoogboom bouwt projectontwikkelaar Brabo Immo, aan de Hoogboomsteenweg 195-199, een complex met luxeappartementen. Als projectnaam werd gekozen voor Hobonia verwijzend naar de oude benaming van Hoogboom. Het bestuur van de gelijknamige plaatselijke Heemkring Hobonia was daar echter niet gelukkig mee. Bovendien waren ze nooit geraadpleegd door de projectontwikkelaar. De Heemkring wilde vooral niet dat haar naam zou gekoppeld worden aan een bouwproject. Na overleg tussen de Heemkring en de projectontwikkelaar is de naam van het project nu veranderd in Hoboma. Het bouwproject bestaat uit tien luxeappartementen. Er komen ook dertien ondergrondse autostaanplaatsen, een dubbele garagebox en kelderbergingen. Alle verdiepingen zijn via de traphal en lift bereikbaar. De prijzen van de appartementen variëren tussen 330.000 en 565.000 euro.