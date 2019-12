Progeriapatiënt Mats Palinckx (17) overleden emz

20 december 2019

15u28 994 Kapellen Progeriapatiënt Mats Palinckx uit Putte-Kapellen is afgelopen week overleden op 17-jarige leeftijd. Mats leed aan een zeer zeldzame verouderingsziekte. Michiel Vandeweert (21), de andere bekende Belgische jongeman met progeria, verliest een goede kameraad.

Afgelopen week is België een speciale jongeman verloren. De 17-jarige Mats Palinckx uit deelgemeente Putte in Kapellen leed aan de genetische ziekte progeria. Patiënten met die verouderingsziekte, worden gemiddeld maar 12,5 jaar oud. Als kind ontwikkelde Michiel door zijn aandoening verouderingssymptomen zoals kaalheid. Hij werd slechts 1 meter 30 groot en hij woog ook maar 23 kilogram.

Uitzonderlijk zeldzame ziekte

De verouderingsziekte is uitzonderlijk zeldzaam met een kans van 1 op 4 miljoen. In heel de wereld zijn er slechts een vijftigtal kinderen die lijden aan progeria. België telde er drie: Mats Palinckx (17), Michiel Vandeweert (21) en zijn zusje Amber Vandeweert (13). De gezinnen Palinckx en Vandeweert kenden elkaar daarom dan ook. Voor Michiel, de bekendste progeriapatiënt van België, betekent het overlijden van Mats een pijnlijk verlies. Hij wilde liever nog niet reageren omdat het verdriet nog te vers is.