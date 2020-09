Proefproject met eenrichtingsverkeer in deel Akkerstraat voor meer verkeersveiligheid emz

15 september 2020

17u16 0 Kapellen Het gemeentebestuur in Kapellen heeft eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Akkerstraat tussen de Essenhoutstraat en de Abeeldreef om de verkeersveiligheid te verhogen. Voortaan mag je alleen van de Essenhoutstraat richting de Wilgenstraat rijden. De proefopstelling blijft van kracht tot 15 december.

Het verkeer dat de Akkerstraat uitreed richting de Essenhoutstraat had een beperkte zichtbaarheid door een lichte bocht in de Essenhoutstraat. Daarom kreeg die laatste onlangs nog het statuut van een voorrangsweg. Sinds maandag is er ook eenrichtingsverkeer van kracht in het eerste del van de Akkerstraat. Tussen de Essenhoutstraat en de Abeeldreef mogen auto's alleen richting de Wilgenstraat rijden. Concreet betekent dit dat automobilisten of vrachtwagenchauffeurs niet meer vanuit de Akkerstraat op de Essenhoutstraat raken. Die verkeerswijziging gebeurde op vraag van een aantal bewoners.

Evaluatie

De proefopstelling blijft nog van kracht tot 15 december. “We willen testen of bewoners niet te ver moeten omrijden”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Helsen (Open Vld). Na drie maanden zal de verkeerssituatie geëvalueerd worden door de gemeente en politie. Op basis daarvan zal beslist worden of het eenrichtingsverkeer behouden, gewijzigd of verwijderd wordt.