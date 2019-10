Point Final viert vijfde verjaardag en draait op volle toeren Alfons Schryvers

07 oktober 2019

De cafetaria van de Kapelse sporthal, aan de Christiaan Pallemansstraat, draaide al verscheidene jaren op een laag pitje. Dit tot groot spijt van de aanwezige sportclubs en het Kapelse gemeentebestuur als eigenaar van de infrastructuur. Overtuigd van de slaagkansen sprong vijf jaar geleden zaakvoerder Kris Boiy op de kar om de plannen uit te werken. Zo kon een dossier ingediend worden bij de gemeente om te trachten een concessie voor 18 jaar te verwerven. De zaak moest eerst grondig gerenoveerd worden en alle sportclubs uit de sporthal, en het zwembad, moesten er beter van worden. Heel wat ondernemers uit de buurt, en uit de kennissenkring, werden bereid gevonden hun steentje bij te dragen. Na enige brainstorming kwam Point Final als naam voor de cafetaria op de proppen. Een naam waar toch enige symboliek achter verscholen zit. Sporters kunnen na hun training of wedstrijd een punt komen zetten na hun prestatie in het café. Maar ook niet sporters kunnen er na een drukke werkdag iets komen eten of drinken om de dag gezellig af te sluiten. In de toekomst wil Kris Boiy nog beter samenwerken met de sportclubs en meer evenementen organiseren.