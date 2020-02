Poëzie van het Beeld Alfons Schryvers

11 februari 2020

12u51 1 Kapellen Onder de noemer ‘Poëzie van het beeld’ loopt nog tot en met zondag 23 februari een opvallende tentoonstelling in Expog, het oud-gemeentehuis van Kapellen, aan de Antwerpsesteenweg 2.

De tentoonstelling is een combinatie van modelfotografie, keramiek en poëzie. Hiervoor lieten de kunstenaars Jan Van Damme, Guy Renders en Wim Haazen zich door elkaar inspireren. Het resultaat is een nog nooit eerder geziene combinatie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op vrijdag van 19 tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur.