Personeel dienstencentrum zorgt voor afsluiting seniorenweek Alfons Schryvers

26 november 2019

In het tijdelijke dienstencentrum aan de Christiaan Pallemansstraat in Kapellen is de jaarlijkse seniorenweek afgesloten met een maaltijd geserveerd door personeel van het dienstencentrum. Die moeten in het tijdelijke dienstencentrum soms in moeilijke omstandigheden werken maar staan steeds klaar om, bij de bediening, de senioren een handje toe te steken. Verschillende leden van het Kapelse schepencollege waren aanwezig om het personeel een hart onder de riem te steken. Als onderdeel van het project voor dorpsvernieuwing werd het dienstencentrum, en de feestzaal ’t Bruggeske, aan de Hoevensebaan gesloopt om plaats te maken voor een ondergrondse parking, een nieuw Administratief Centrum, een dienstencentrum en andere gebouwen. Als tijdelijk alternatief voor het gesloopte dienstencentrum koos de gemeente voor een onderkomen in een containerdorp. Dat zal nog tot 2021 dienst doen. De aaneensluitende containers hebben samen een oppervlakte van 450 vierkante meter. Het containerdorp bestaat uit een refter waar warme maaltijden voor senioren worden aangeboden, verschillende kantoren en een vergaderruimte. Tijdens de weekdagen kunnen senioren er terecht voor een warme maaltijd.