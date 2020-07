Oude Galgenstraat onderbroken tot eind september emz

29 juli 2020

17u48 0 Kapellen De Oude Galgenstraat in Kapellen zal van 4 augustus tot 30 september tussen de Ertbrandstraat en de oprit van huisnummer 52 volledig afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. In opdracht van de gemeente worden er werken uitgevoerd.

Op dinsdag 4 augustus start een aannemer met de werkzaamheden. Het einde staat gepland op woensdag 30 september. Gedurende de gehele werfperiode zal de rijbaan afgesloten zijn tussen de Ertbrandstraat en de oprit van huisnummer 52 van de Oude Galgenstraat. Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Kalmthoutsesteenweg en de Marcottedreef. Het fietspad in de Oude Galgenstraat blijft steeds toegankelijk in beide rijrichtingen.