Organisatiecomité denkt aan een memoriaal Jacky Buchmann Alfons Schryvers

25 mei 2019

Een Kapels organisatiecomité dat ook betrokken was bij de eerste editie van de mountainbikewedstrijd van de UZA Foundation wil van het evenement een blijver maken. Het was eigenlijk oud-burgemeester Jacky Buchmann die aan de wieg stond van het evenement. “De eerste editie was meteen een schot in de roos en dat is niet verwonderlijk. We hebben hier de noodzakelijke infrastructuur voor de renners en een enorm potentieel aan onverharde wegen doorheen de vele plaatselijke, en omliggende, natuurgebieden. Bovendien kon burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) verschillende eigenaars van privédomeinen overtuigen om uitzonderlijk hun poorten eenmalig open te zetten. Dat maakt ook een volgende editie uniek inzake beleving” zegt sportschepen Koen Helsen (Open Vld). “Als eerbetoon aan wijlen Jacky Buchmann willen we vanaf volgend jaar de wedstrijd behouden en omdopen tot memoriaal Jacky Buchmann”. De opbrengst van het evenement is bestemd voor het goede doel.