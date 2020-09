Opsteker voor horeca: coronaterrassen in Kapellen mogen deze winter en komende zomer blijven staan emz

23 september 2020

21u51 2 Kapellen De extra terrassen aan horecazaken in kader van de coronacrisis mogen zeker nog tot 7 november 2021 blijven staan. Het bestuur heeft besloten de vergunning te verlengen. Een opsteker voor de cafés en restaurants. “Het zorgt ook voor sfeer in het dorp”, zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld).

Net als heel wat andere gemeenten gaf ook Kapellen de toestemming aan horeca voor extra terrassen. Zo wilde het bestuur ervoor zorgen dat de cafés en restaurants ook in tijden van corona hun zaak draaiende konden houden. Oorspronkelijk liep de vergunning tot 8 november 2020. Maar die is nu verlengd tot 7 november 2021. “Normaal gezien moet het Dorpsplein vrij zijn voor eindejaarsevenementen, maar die gaan toch niet door”, beargumenteert Van Mechelen de beslissing.

Constructies en verwarmingselementen aanvragen

Dat betekent dat er binnenkort ook grotere winterterrassen mogelijk zijn. De gemeente verzoekt wel de nodige aanvragen te doen als uitbaters tijdelijke of vaste constructies willen plaatsen. Ook indien er verwarmingselementen gebruikt zullen worden, moet dat bij de gemeente aangevraagd worden. “Dat is nodig vanwege de brandveiligheid”, verduidelijkt de burgemeester. Daar is wel vraag naar. “Kandinsky (bistro, red.) heeft bijvoorbeeld al laten weten een shelter boven hun terras en tafels met verwarmingselementen in te willen plaatsen. Er zullen zo nog wel zaken zijn die overkappingen willen zetten.”

Met de verlenging geeft het bestuur een blijk van steun aan de horeca. “We doen zoveel als we kunnen”, aldus Van Mechelen. En ook voor de terrasjesliefhebbers is een groot terras in de winter en komende zomer een fijn geschenk.