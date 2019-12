Opnieuw vernietiging gevraagd vergunning fietsostrade Alfons Schryvers

05 december 2019

De aanleg van de ontbrekende schakel op de fietsostrade Antwerpen-Essen zit voor de zoveelste maal in het slop. Dezelfde buurtbewoner vroeg opnieuw een schorsing en vernietiging van de vergunning. Resultaat is een bijkomende vertraging van ongeveer een jaar.

Al sinds 2017 volgt de ene beroepsprocedure na de andere zich op en kan de provincie niet beginnen met de aanleg van het ontbrekende gedeelte op de fietsostrade tussen Ekeren en Kapellen en moeten fietsers een omweg volgen van en naar stad Antwerpen. Telkens gaat dezelfde buurtbewoner in het verzet. Hij vreest een aantasting van zijn privacy door fietsers in zijn achtertuin. Na de vernietiging van de eerste vergunning kreeg de provincie Antwerpen een nieuwe vergunning. Begin juni 2019 werd deze echter opnieuw geschorst. Daarop volgde een nieuwe procedure en kreeg de provincie een nieuwe vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner gaat tegen deze beslissing opnieuw in beroep en vraagt de schorsing en vernietiging van de afgeleverde vergunning. “De vorige beroepsprocedure bij de Raad van Vergunningsbetwistingen is een omslachtige procedure” zegt bestendig afgevaardigde Luk Lemmens (N-VA). “We weten dus niet hoeveel tijd er zal verstrijken voor er ditmaal een nieuwe uitspraak volgt. Het is zeer betreurenswaardig dat de veiligheid van duizenden fietsers, overschaduwd wordt door de juridische uitoefening van het individueel belang”. Voorlopig kan de provincie Antwerpen enkel wachten tot het dossier behandeld is.