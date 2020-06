Opnieuw resem evenementen afgelast: geen Kapellen Kermis, Feest op het Plein en FikFak emz

04 juni 2020

19u51 0 Kapellen De coronacrisiscel van de gemeente Kapellen heeft donderdag besloten naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verschillende gemeentelijke evenementen gepland in juli, augustus en september af te gelasten. Het gaat om Kapellen Kermis, ATV Zomervertelling, de Boekenmarkt, Feest op het Plein, FikFak, Open Monumentendag en de Stormgames.

De voorzichtigheid staat voor de gemeente Kapellen voorop. Het coronavirus raakt dan wel stilaan onder controle, toch blijft er onzekerheid bestaan over een eventuele tweede piek. De vraag is wat de Nationale Veiligheidsraad de komende weken nog zal beslissen. “Bovendien vergt de organisatie van grotere evenementen een lange voorbereidingsperiode. De evenementen de komende maanden zouden wel eens massa-evenementen kunnen zijn wegens het gebrek aan andere bijeenkomsten deze zomer. Bijgevolg vormen die een potentiële broeihaard voor een heropflakkering”, klinkt het. De gemeente bekijkt wel nog of er voor dit jaar nog eventuele alternatieven kunnen worden uitgewerkt.

Lange lijst

Dat maakt het lijstje afgelaste evenementen alsmaar langer. Na de Feestmarkt (21 mei), de Dorpsdag (24 mei), Pulptuur (28 juni), de Parkies (donderdagen in juli en augustus), de lasershow van Kapellen Kermis en De Kapelse Sprint & het Trottinettenfeest (28 juli) volgen nu dus ook Kapellen Kermis (25-28 juli), ATV Zomervertelling (3 augustus), de Boekenmarkt (30 augustus), Feest op het Plein (5 september), FikFak (12 september), Open Monumentendeag (13 september) en de Stormgames (19 september).