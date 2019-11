Ophaling afval wordt duurder Alfons Schryvers

20 november 2019

Voor de inwoners van Kapellen wordt het ophalen van hun rest- en GFT-afval duurder. Het gemeentebestuur verhoogt de prijzen van de stickers voor de twee fracties en wil op die manier inwoners aanzetten om hun afval beter te sorteren.

Schepen Luc Janssens (Open Vld) laat duidelijk verstaan dat de meerderheidsfracties niet willen inzetten op een ander systeem zoals Diftar dat al in veel omliggende gemeenten van toepassing is. Het Diftar systeem werkt met het wegen van containers, met een ingebouwde chip, waarna de bewoners betalen per aangeboden kilo restafval maar dat systeem heeft ook zijn nadelen zegt de schepen. “Onder meer zou het invoeren van dit systeem tot gevolg hebben dat er geen witte afvalzakken meer kunnen worden gebruikt en dat iedereen een container zou moeten aankopen. Omdat in onze gemeente jaarlijks zo’n 75.000 zakken worden opgehaald zouden heel wat Kapellenaren worden opgezadeld met een container waarvoor ze mogelijk geen plaats hebben”. De nieuwe tarieven voor de afvalstickers worden later bekendgemaakt. De Kapellenaar zit aan een gemiddelde van 136 kilo restafval per jaar per inwoner. Het doel is om te komen tot 122 kilo per jaar per inwoner.