Opgepompt grondwater loopt naar droge parkvijver Alfons Schryvers

21 mei 2019

16u45 0 Kapellen Door regenwater en grondwater, afkomstig van bouwwerken in de buurt, om te leiden naar de parkvijver heeft het Kapelse gemeentebestuur een oplossing om opnieuw water in de droge parkvijver te pompen. Binnen enkele dagen zullen de eendjes in de vijver weer lustig kunnen zwemmen.

De bijna droge parkvijver was niet enkel een doorn in het oog van het Kapelse gemeentebestuur maar ook veel wandelaars ergerden zich aan de toestand. Het gemeentebestuur heeft al wel van de uitzonderlijke toestand gebruikt gemaakt om alle vuilnis op de bodem van de vijver te verwijderen.

“Nadat we met verschillende partijen rond de tafel zijn gaan zitten is uiteindelijk een oplossing uitgewerkt. Die kon enkel komen van een retourbemaling van grondwater en regenwater”, zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). “De bemaling van de werken aan de notariswoning zijn omgeleid naar de parkvijver. De vulling is bezig met een debiet van ongeveer 50 kubieke meter water per uur. Ook het regenwater afkomstig van de wegenwerkne, en het dakwater van woningen in de Kerkstraat, zullen de parkvijver mee vullen. Voorlopig kan er nog geen grondwater afkomstig van de site ’t Bruggeske gebruikt worden om naar de parkvijver te leiden. De meest recente metingen tonen nog steeds aan dat het (licht) vervuilde grondwater niet opnieuw in de natuur mag belanden.”