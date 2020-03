Openbare loting selecteert artiesten voor gratis festival Pulptuur ADA

01 maart 2020

13u24 0

Op 28 juni is het tijd voor Pulptuur. Kapellen op zijn mooist met dit gratis familiefestival. Een mix van muziek, circus, animatie, gezelligheid, drankjes en hapjes. Wil je kans maken op een podiumplaats? Met je groep of liever solo? Als acrobaat, charmezanger, poppenspeler, vioolvirtuoos, grappengroller of achteruitwandelende fanfare? Elke discipline is welkom op de podia: klassiek, experimenteel, cover of eigen werk, alles kan! Om iedereen een kans te geven op deelname, houdt de organisatie ook dit jaar een loting. Die gaat door om maandag 9 maart om 18 uur in De Oude Pastorij. De loting is openbaar