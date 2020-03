Openbaar onderzoek naar heraanleg ‘zwart kruispunt’ Kalmthoutsesteenweg opgeschort door coronacrisis emz

25 maart 2020

14u52 1 Kapellen Door de coronacrisis is het openbaar onderzoek naar de heraanleg van het ‘zwart kruispunt’ van de Kalmthoutsesteenweg met De Pretlaan in Kapellen opgeschort. Normaal gezien zou dat aanstaande vrijdag van start gaan.

In het voorjaar van 2020 zou het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) starten met de heraanleg van de omgeving aan de ‘schuine overweg’ op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Er moet een overzichtelijkere aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg, een dubbelrichtingsfietspad en nieuwe oversteken voor fietsers komen, zodat die niet meer over de schuin liggende rails moeten rijden. Op die manier wilde het AWV een einde maken aan het ‘zwarte kruispunt’, aangezien het zowel voor fietsers als automobilisten een onveilig en onoverzichtelijke verkeerssituatie met zich meebracht.

Opgeschort

Het AWV wilde na het afronden van het onteigeningsproces de werken zo snel mogelijk opstarten. De eerste werkzaamheden zouden in het najaar van 2020 kunnen starten, op voorwaarde dat alles vlot verloopt. Maar dat is niet het geval. De eerste stap in het proces vormt immers de omgevingsvergunning en bijbehorend openbaar onderzoek. Daarbij kregen burgers dertig dagen lang de tijd om de plannen in te kijken en eventueel bezwaar in te tekenen. Door de coronacrisis kan het openbaar onderzoek niet op 27 maart van start gaan. Tot nader order wordt dat opgeschort.