Openbaar onderzoek naar heraanleg ‘zwart kruispunt’ Kalmthoutsesteenweg gaat op 5 mei van start emz

04 mei 2020

19u36 1 Kapellen Het openbaar onderzoek naar de Het openbaar onderzoek naar de heraanleg van de omgeving aan de ‘schuine spooroverweg’ van de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen gaat van start op dinsdag 5 mei. Burgers krijgen dertig dagen de tijd om de plannen in te kijken en indien gewenst bezwaar in te dienen.

Door de vernieuwing zou de Kalmthoutsesteenweg een overzichtelijkere aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg, een dubbelrichtingsfietspad en nieuwe oversteken voor fietsers krijgen, zodat die niet meer over de schuin liggende rails moeten rijden. Op die manier wil het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een einde maken aan het ‘zwarte kruispunt’, aangezien het zowel voor fietsers als automobilisten een onveilig en onoverzichtelijke verkeerssituatie met zich meebracht.

Uitgesteld

In maart 2020 diende het Agentschap voor Wegen en Verkeer een aanvraag tot omgevingsvergunning in. Het openbaar onderzoek werd door de coronacrisis uitgesteld. Normaal gezien zou dat op vrijdag 27 maart van start gaan. Nu zal het dat openen op dinsdag 5 mei. Als alles volgens de planning verloopt, zouden de werkzaamheden in het najaar van 2020 van start gaan.

Op de gemeentelijke website is het dossier deels raadpleegbaar. Wie het volledige dossier wenst in te kijken, kan telefonisch contact opnemen met de gemeente Kapellen op het nummer 03 660 66 04. Samen met de gemeentelijke diensten zal dan bekeken worden wat er mogelijk is.