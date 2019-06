Opbrengst boekenverkoop gaat naar Perron-Geluk Alfons Schryvers

07 juni 2019

De jaarlijkse boekenverkoop van de Kapelse bibliotheek gaat traditioneel naar een goed doel. Dit jaar kon 2.152 euro geschonken worden aan het project Perron-Geluk. Op slechts enkele meters van het station in Essen wordt een vroeger hotel omgebouwd tot een nieuwe thuis voor vijf jongvolwassenen met een mentale beperking. Alle bewoners hebben een eigen kamer met eigen toilet en badkamer. Bedoeling is om op termijn te groeien zodat uiteindelijk acht bewoners er een nieuwe thuis kunnen vinden. Overdag gaan de bewoners naar de dagbesteding en ’s avonds verblijven ze, onder permanent toezicht, in de woning. In het weekend gaan de bewoners naar huis. “Het is een hartverwarmend project dat gestart is in Kapellen maar uiteindelijk in Essen een geschikte locatie heeft gevonden. We zijn trots om hier ons steentje te kunnen bijdragen. Bovendien is de cheque het hoogste bedrag ooit dat een boekenverkoop heeft opgebracht” zei schepen An Stokmans (Open Vld). Het project werd opgestart door het Kapelse koppel Annemie Van de Moortel en haar echtgenoot Jacques Lecoq. Samen met zoon Vincent voelen ze zich al goed thuis in Essen.