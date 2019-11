Opbrengst armoedequiz gaat naar drie plaatselijke organisaties Alfons Schryvers

14 november 2019

11u35 0 Kapellen De opbrengst van de arm(w)oedequiz, een organisatie van de Kapelse beweging.net en Pasar, is overhandigd aan 3 organisaties, die bestaan uit vrijwilligers die zich bezig houden met het helpen van mensen met beperkte kansen.

De drie organisaties, Welzijnsschakel Oase, Doedèskadèn en Buitengewoon, zijn allemaal actief in Kapellen en mochten elk een cheque van 200 euro in ontvangst nemen. Vrijwilligers van Welzijnsschakel Oase Kapellen delen elke veertien dagen voedselpakketten uit aan Kapellenaren, die het niet breed hebben en ze organiseren ook elke maand een soepmaaltijd. Doedèskadèn begeleidt maatschappelijke projecten waarbij alle deelnemers betrokken worden rond maatschappelijke vragen en uitdagingen. Buitengewoon is een project door en voor buitengewone mensen. Onder meer De Oude Pastorij in de Dorpsstraat in Kapellen wordt mee uitgebaat door mensen met een mentale beperking.