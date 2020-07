Exclusief voor abonnees Oorlogsbrieven van ‘Jantje’ (87) gebundeld in online boek: “5,5 jaar leefde ik gescheiden van mijn ouders in Engeland” emz

28 juli 2020

17u59 3 Kapellen De correspondentie tussen Jan Van Roey (87) uit Malle met zijn ouders in Schoten van 1940 tot 1945 is gebundeld in een online boek. Als jong kereltje bracht ‘Jantje’ de oorlogsperiode door in het Engelse Alton. Zijn ouders vernamen pas in november 1940 dat hun zoon nog leefde. Vanaf toen begonnen ze brieven naar elkaar te schrijven. “Dit opmerkelijke verhaal moet bewaard blijven”, dacht zoon Luc Van Roey (54) uit Kapellen.

Alles begon toen Jan in 1940 op 7-jarige leeftijd ongelukkig ten val kwam op school in Schoten. Van zijn voet tot heup zat hij in een plaaster. Indertijd adviseerde de dokter een herstel aan zee. De jodiumrijke lucht zou het genezingsproces van zijn heup bespoedigen. In februari kondigt Jans vader Lodewijk de komst van zijn zoon aan in het sanatorium Sint-Vincentius in Mariakerke.

Met de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog wordt dat centrum ijlings ontruimd. Jan kwam op 19 mei 1940 in het ruim van een schip terecht. De schepen wilden eerst koers zetten naar Frankrijk, maar maakten onder druk van de Duitse bezetter rechtsomkeer richting Engeland.. Van die vloot zouden mogelijk een aantal schepen vergaan zijn. Op 10 juni kregen Jans ouders Lodewijk Van Roey en Leonia Van Opstal toestemming van de Schotense burgemeester onder Duitse bezetting om hun zoon te gaan halen aan de kust, maar ter plaatse troffen ze een compleet verlaten sanatorium aan.

