Ook lessen mondharmonica in muziekacademie Alfons Schryvers

19 juni 2019

12u10 7 Kapellen In de Kapelse muziekacademie kan je vanaf volgend schooljaar een opleiding mondharmonica volgen.

Vanaf nu kan je dus met je instrument in je broekzak naar de les komen. De academie biedt zowel de diatonische als de chromatische mondharmonica aan binnen de optie ‘Jazz Pop Rock’. Vanaf volgend schooljaar kunnen cursisten, vanaf de derde graad, ook kiezen voor de optie ‘Muziektheater’. Drie uur per week volg je het vak ‘Muziektheater’ en word je ondergedompeld in een bad van drama, zang en muziek. Uiteraard werk je uiteindelijk naar een voorstelling toe.

Ben je gefascineerd door muziek die al sinds de middenleeuwen bestaat? Dan kan je dankzij de nieuwe optie ‘Oude muziek’ aan de slag met historische uitvoeringspraktijk. Inschrijven voor deze nieuwe richtingen kan tot 29 juni en vanaf 26 augustus tot 28 september. Info Muziekacademie, Antwerpsesteenweg 146, of 03/605.76.54.