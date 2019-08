Ook de volgende drie jaar Nationale Sluitingsprijs Alfons Schryvers

13 augustus 2019

14u21 0

De Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen blijft de volgende drie jaar zeker bestaan. Met Berendrechtenaar Ben Simons heeft Golazo een ervaren overnemer gevonden. Simons staat garant dat op dinsdag 15 oktober de 87ste editie kan gereden worden. De overgangsperiode van drie jaar wil Ben Simons gebruiken om zoveel mogelijk plaatselijke steun te krijgen zodat het lokale karakter van de koers bewaard blijft.

De traditionele afsluiter van het Belgische wielerseizoen, de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen, komt in handen van ondernemer Ben Simons. Er komt na 85 edities dus toch geen einde aan de bekende wedstrijd op de Belgisch-Nederlandse grens. Samen met de vzw Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem kan Simons een palmares voorleggen van twintig jaar ervaring in het organiseren van wielerwedstrijden. Vanaf eind augustus organiseert hij, samen met een ervaren ploeg, niet minder dan vier wielerwedstrijden. Dat zijn de Schaal Sels in Merksem, op zondag 25 augustus, een twee weken later de Antwerp Port Epic, op zondag 8 september, de Memorial Rik Van Steenbergen, op zondag 13 oktober, en drie dagen later dus ook de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Alle wedstrijden zijn nu gebundeld in karakterkoersen.be. “In eerste instantie wilden we de Sluitingsprijs redden. Wij hebben voldoende ervaring om op korte tijd een wielerwedstrijd te organiseren. Denkt maar aan het Belgisch kampioenschap dat we drie opeenvolgende jaar organiseerden in het centrum Stabroek. Onze ervaring was voor Golazo een belangrijk element en dus konden we snel een akkoord bereiken”.

Extra werk

Vooraleer de beslissing te nemen heeft Ben Simons heel wat overleg gepleegd zowel intern als extern. “Door alle andere wedstrijden hebben we al werk genoeg en stonden zeker niet te, springen om er extra werk bij te nemen. Maar de Sluitingsprijs laten verloren, was geen optie. Bovendien past de wedstrijd ook bij onze andere karakterkoersen. Zowel de gemeente Stabroek, als de gemeente Kapellen, stonden onmiddellijk klaar om de koers verder te ondersteunen op de manier zoals vroeger. Ook de Woensdrechtse wethouder Hans de Waal steunt deze reddingspoging”. Simons wil ook de verbondenheid van de Sluitingsprijs met de streek behouden. “Om dit jaar nog de Sluitingsprijs te kunnen laten rijden moesten we snel handelen. Vanaf het ogenblik dat de wedstrijd van de kalender wordt geschrapt is het een pak moeilijker om hem, een jaar later, opnieuw op de kalender te krijgen. Misschien voelen sommigen zich in snelheid gepakt maar dat was zeker niet de bedoeling. Op termijn zal er nog overleg komen met plaatselijke middenstanders om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen”. Twee jaar geleden stond de Sluitingsprijs nog op de internationale kalender. Vorig jaar is de wedstrijd van categorie veranderd en staat hij nu op de nationale kalender. Daar wil Simons niets aan veranderen. “Door het nationale statuut kunnen we met individuele renners onderhandelen en misschien zorgen dat er, afhankelijk van hun kalender, wel bekende namen aan de start staan”.