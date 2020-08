Ontsnapte Nederlandse crimineel mogelijk gespot in Putte en Kapellen: klopjacht met helikopter in grensgebied emz

25 augustus 2020

22u45

Bron: BN De Stem; eigen berichtgeving 22 Kapellen De voortvluchtige Nederlandse crimineel Henk Ernst (61) is dinsdag mogelijk gespot in Putte en Kapellen. Dat heeft de Nederlandse politie laten via Twitter. De lokale Belgische politie heeft in samenwerking met de federale politiediensten en de Nederlandse collega’s dinsdagavond een klopjacht gehouden. Een helikopter werd ingezet om het grensgebied ter hoogte van Putte en Kapellen af te speuren. Dat bevestigt Herman De Kuyper, officier van wacht bij Politiezone Noord. Kort na 22 uur werd de zoekactie stopgezet: Ernst werd nog niet gevat.

Volgens het Nederlands televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ van de Nederlandse politie in samenwerking met de justitie zou Ernst al fietsend in het Belgische gedeelte van het grensplaatsje Putte gespot zijn. Hij droeg volgens het signalement van de politie donkerkleurige regenkledij met een fluorescerende streep.

Ernst is een beruchte crimineel die gewapende overvallen, afpersingen, gijzeling, inbraken en diefstallen op zijn naam heeft staan. Hij werd in 1998 veroordeeld tot 6 jaar cel en terbeschikkingstelling (tbs). Hij zat in de laatste fase van zijn behandeltraject, toen hij op 4 juli wist te ontkomen.

Sindsdien is Ernst voortvluchtig. Wel werd hij op meerdere plekken gezien en is er ook op verschillende plaatsen naar hem gezocht. Begin juli werd hij bijvoorbeeld gesignaleerd in Zoutelande toen hij probeerde ergens in te breken. Op 13 augustus zou hij wederom in Zeeland zijn gezien. De zoektocht in Renesse leverde echter niets op. Maandag zou Ernst opnieuw gespot zijn in het Noord-Hollandse Den Helder. Daar pleegde hij een overval op een Aldi.

Internationaal geseind

Dinsdagavond liet de Nederlandse politie via een Burgernetmelding en via haar eigen kanalen op Twitter weten dat de man mogelijk gezien was in Belgisch Putte en in Kapellen. Momenteel pogen de Belgische lokale en federale politie met bijstand van de Nederlandse politie om Ernst te vatten. “We zijn inderdaad naar een internationaal geseind persoon aan het zoeken in de buurt van de grens. Dat doen we tot we geen aannemelijke reden hebben om verder te zoeken. Als de persoon gevat is of als het spoor koud loopt”, aldus De Kuyper.

Ernst is 1,86 meter groot en heeft een normaal postuur. Opvallend is het spleetje tussen zijn voortanden. Hij heeft diverse tatoeages waaronder een vogel en panter op zijn rechterarm en een bloem, dobbelsteen en papegaai op zijn linkerarm. Hij heeft kort, grijs haar.

De Nederlandse politie benadrukt Ernst niet zelf te benaderen. Belgen die hem gezien hebben of weten waar hij verblijft, worden gevraagd te bellen naar het internationaal opsporingsnummer van de Nederlandse politie op +31793459876.