Onderzoek naar invoeren zone 30 in woonwijken Alfons Schryvers

23 oktober 2019

11u34 0

Op de Kapelse gemeenteraad heeft Groen voorgesteld om zone 30 in te richten in alle woonstraten met zone 50 als uitzondering. “Dit is goed voor de verkeersveiligheid en ons leefmilieu en moet op termijn ook uitmonden in een andere inrichting van die woonstraten.” Zeggen raadsleden Christel Janssens en Pieter Buysse. “Het is wel belangrijk dat we automobilisten niet nodeloos frustreren. Daarom gaan we voor zone 50 in straten die belangrijk zijn voor het doorgaand verkeer en wanneer er een afgescheiden fiets- en voetpad is.” Verder stelt Groen ook dat inspraak heel belangrijk is: “Burgers moeten mee beslissen welke straten wel veilig genoeg zijn om zone 50 in toe te laten”. De meerderheid reageerde positief maar wilt momenteel geen algemene invoering. Verschillende straten staan immers al op de agenda om zone 30 te worden. Een discussie ten gronde zal gevoerd worden tijdens de bespreking van het mobiliteitsplan. Ondertussen werd op dezelfde gemeenteraad unaniem beslist om in de Julien Breugelmansstraat een fietsstraat in te richten en dus te gaan voor zone 30 en werd aangekondigd dat er verschillende andere straten op korte termijn ook naar zone 30 zullen gaan zoals in de Engelselei.