Ondernemer Paul Brees schrijft eerste misdaadroman Alfons Schryvers

05 december 2019

12u09 0 Kapellen Na een project van bijna twee jaar gaat de Kapelse ondernemer Paul Brees (62) voortaan door het leven als auteur. Zopas rolde zijn eerste boek ‘Verloren Strijd’ van de persen. Het is een misdaadroman die zich afspeelt in de ondernemerswereld met de gemeenten Kapellen en Schilde als decor. “Dit is het eerste boek van een trilogie”, zegt Paul Brees.

Paul Brees woont al 20 jaar in Kapellen en is bestuurder bij verschillende bedrijven. Waarom hij voor een misdaadroman koos, ligt voor de hand. “Ik heb mijn kennis als ondernemer gebruikt als basis voor het boek. Ook als ondernemer voer je een zoektocht naar geld en zoekt je naar een goede balans tussen werk en huwelijk. Dat gaf een goede aanleiding om er wat fictie aan toe te voegen. In het boek start ik een nieuwe firma op en de rest is aan de lezer...”

In totaal heeft Paul Brees bijna twee jaar gewerkt aan zijn eerste boek. “Het moeilijkste was het uitwerken van karakters van fictieve personages. Daarnaast moet je op zoek naar een uitgever.” Ondertussen heeft Paul de smaak van het schrijven te pakken. “Dit eerste boek is de aanzet van een trilogie en bedoeling is elk jaar een nieuw boek te schrijven. Voorlopig enkel misdaadromans maar ik denk ook aan een liefdesverhaal.”

Het boek kost 21,90 euro en is vanaf 6 december verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel in de regio.