Onderhoud voetpaden Alfons Schryvers

11 juli 2019

Het Kapelse schepencollege heeft de opdracht voor het vervangen van voetpaden in een deel van de Zilverenhoeklaan en Hoogboomsteenweg, tussen de Leeuw van Vlaanderenlaan en Claessensdreef, gegund aan de meest voordelige bieder. Het werk gaat naar de firma Boden uit Essen. Die zal tegen een bedrag van bijna 230.000 euro de werken uitvoeren. De gemeente had voor de werken vijf biedingen ontvangen die welke werden vergeleken op basis van de lastvoorwaarden. De werken kaderen in het voortdurend onderhoud van alle voetpaden op Kapels grondgebied en starten na het bouwverlof.