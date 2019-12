Onderhoud straten en pleinen Alfons Schryvers

02 december 2019

Een deel van het gewoon onderhoud van de straten en pleinen in Kapellen word gedaan door werknemers van de gemeente. Zij staan in voor het opruimen van zwerfvuil, het leeghalen van straatvuilbakjes, het vegen van goten met de borstelwagen en ophalen van sluikstort. Voor een deel van het onderhoud doet de gemeente ook een beroep op externe firma’s. Hiervoor organiseerde de gemeente een prijsvraag. De meest voordelige offerte kwam van de sociale werkplaats Arelea met een bedrag van 66.716 euro. Zij zullen, net zoals de vorige jaren, instaan voor de netheid van de straten en pleinen binnen onze gemeente. Aralea is trouwens voor de gemeente Kapellen zeker geen onbekende. Zij staan ook al jaren in voor het onderhoud van de bermen en vele plantsoenen.