Obus gevonden tijdens graafwerken in Kapellen Jasper van der Schoot

07 september 2020

18u25 1 Kapellen In een woning in Kapellen is tijdens graafwerken in een privé-woning een obus aangetroffen. Dat bevestigt commissaris en persvoorlichter Tom De Gent van Politiezone Noord. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse en heeft de werf tijdelijks afgezet.

De bewoners van het huis in Kapellen waren bezig met het graven van een kelder toen ze per ongeluk op een niet-ontplofte granaat uit de Eerste Wereldoorlog stoten. Het stuk ammunitie was van een aanzienlijke omvang. Het ging om een 80 mm-granaat van ongeveer 30 centimer lang. De politie werd onmiddellijk gewaarschuwd, waarna de werf werd stilgelegd en de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse kwam. Die maakt de granaat nu onschadelijk en zal hem later op gecontroleerde wijze tot ontploffing brengen.

De exacte locatie van de obus lag redelijk ver van de openbare weg, dus er is geen gevaar voor de publieke veiligheid.