Nutswerken Vloeiende en Klein Heiken tussen 24 januari en 7 februari

20 januari 2020

14u23 0 Kapellen Tussen vrijdag 24 januari en vrijdag 7 februari zullen er nutswerken uitgevoerd worden in de Vloeiende en het Klein Heiken. In de Vloeiende regelen tijdelijke verkeerslichten het beurtelings verkeer. In het Klein Heiken wordt één rijstrook afgesloten in rijrichting Antwerpen.

De nutswerken in de Vloeiende vinden plaats tussen huisnummer 22 en de Oude Weg. De werkzaamheden gebeuren ter hoogte van het fietspad, waardoor de fietsers op de rijbaan moeten rijden. Daarom zullen verkeerslichten tijdelijk het beurtelings verkeer regelen. In het Klein Heiken zullen er werkzaamheden zijn tussen de Oude Weg en de spoorwegovergang. Er zal één rijstrook in rijrichting Antwerpen afgesloten worden. Verkeer vanuit de Antwerpsesteenweg richting Antwerpen zal omgeleid worden via de Oude Weg en de Vloeiende om zo via de Bloemenlaan terug naar het Klein Heiken te rijden. De Bloemenlaan zal tijdelijk enkelrichting worden. Verkeer komende van Antwerpen richting de Antwerpsesteenweg rijdt via het Klein Heiken. Voor fietsers is er een aparte rijstrook voorzien. De bewoners van de Zilverboslaan kunnen via de Winkelhaakstraat hun straat bereiken. In de Winkelhaakstraat wordt de enkelrichting tijdelijk opgeheven.