Nutswerken in Palmstraat en omgeving starten pas op 18 juni emz

15 juni 2020

17u02 2 Kapellen De nutswerken in de Palmstraat en directe omgeving in de gemeente Kapellen zullen pas op donderdag 18 juni starten in plaats van op woensdag 10 juni. Door onvoorziene omstandigheden op een andere werf heeft de aannemer de startdatum moeten verlaten.

In de Palmstraat en een stukje van de Beukendreef zullen de nutsleidingen vernieuwd worden. Ook in de Essenhoutstraat wordt aan de oneven zijde in de buurt van de Palmstraat gedurende enkele dagen gewerkt. Die zouden normaal gezien op woensdag 10 juni starten en eindigen op vrijdag 3 juli. Aangezien de werkzaamheden later beginnen, zal ook de einddatum opschuiven.

Krentenboompjes

Door de nutswerken zullen ook een aantal bomen moeten verdwijnen. De voorbije vijf jaar heeft de gemeente systematisch vele oude lijsterbessen moeten verwijderen in de Palmstraat, omdat die in slechte gezondheid verkeerden. In de mate van het mogelijk liet de gemeente nieuwe boompjes aanplanten. Met de nutswerken in het achterhoofd, werden de laatst aangeplante boompjes dit voorjaar naar andere locaties verplant. In het najaar zullen in de Palmstraat in ieder plantvak Amerikaanse krentenboompjes geplant worden. Die hebben een mooi blad en een mooie bloesem. Daarenboven zijn die bestand tegen de grillen van het klimaat.